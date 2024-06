Isabel Díaz Ayuso ha justificado su entrega de la Medalla Internacional de Madrid a Javier Milei, quien visitó este viernes España para ser condecorado, diciendo que se la había ganado por "ser un presidente legítimo elegido por amplia mayoría en las urnas". Unas palabras que se interpretaron como un 'dardo' a Pedro Sánchez.

"Por la sensación que me da, ¿lo que pretende sugerir es que la mayoría parlamentaria no le vale a Ayuso, no?", pregunta Iñaki López a Luis Sanabria, quien responde: "Me parece que es acertada tu interpretación".