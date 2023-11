'Now and Then'

Iñaki López reacciona a la nueva canción de los Beatles creada con inteligencia artificial: "Suena sin fuerza, sin garra"

En este vídeo, Iñaki López defiende que la nueva canción de los Beatles, 'Now and Then', que ve la luz gracias a la inteligencia artificial, "es para engañarnos y hacernos creer que siguen vivos, pero la mitad amochó hace tiempo".