No es la primera vez que el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, se pronuncia sobre el conflicto entre vecinos y okupas del barrio de Bonanova. Esta vez lo ha hecho sobre Desokupa, la empresa de desahucios extrajudiciales que anunció en un primer momento que se encargaría de desalojar los edificios okupados de la plaza Bonanova. En este sentido, el periodista ha querido dejar claro que la empresa no cuenta con competencias para ello. "Que quede claro que Desokupa no puede desalojar ni un taxi sin el permiso de un juez", ha señalado en directo.

El abogado Juan Manuel Medina ha añadido que , en el caso de Bonanova, no se trata de una okupación de una familia sino de un colectivo ideológicamente muy marcado y dirigido por un grupo de extrema izquierda. "Enfrente se encuentra gente con una ideología contraria. Esto al final es un conflicto vecinal", ha resumido.

Así, el abogado insiste en que los grandes perjudicados por esta situación son los comerciantes y vecinos de la zona.