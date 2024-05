Cristina Pardo por fin hará realidad su sueño de ver jugar a Rafa Nadal . La periodista viajará hasta Italia para disfrutar de uno de los últimos partidos de Rafa Nadal.

El tenista se encuentra compitiendo en el Masters de Roma y hoy ha ganado. "No he conseguido ver el partido, no he sido capaz. Luis Sanabria me iba contando las buenas noticias", ha confesado Cristina Pardo. "Yo estuve anoche en el Bernabéu y este mediodía ha jugado Rafa Nadal. No puedo más con tanta épica", ha destacado la periodista.

Mientras Cristina Pardo cuenta las horas para disfrutar viendo a Nadal, Iñaki López lanza un mensaje cargado de humor: "Había que aprovechar porque Rafa Nadal el año que viene juega dobles, pero con la residencia amanecer en petanca".

"Le hubiera ido a ver igualmente", responde la periodista sin dudarlo ni un segundo.