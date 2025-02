Iñaki López, sobre Karla Sofía Gascón: "Yo no la invitaría a mi cumple por sus opiniones"

El presentador pide aprender a separar la faceta personal de la artística porque, si no, "muchos genios no se salvarían". Y pone por ejemplo a "Dalí" o "Michael Jackson".

Iñaki López se pronuncia en Más Vale Tarde sobre el boicot que se está haciendo a Karla Sofía Gascón y pide valorarla por su faceta profesional y no por lo personal. "Se trata de calificar una película y la labor profesional de Karla, no de invitarla a tu cumple", dice el presentador del programa, que asegura que él "no la invitaría por las opiniones que tiene".

"Pero si ha hecho una labor encomiable en una película, ¿por qué no premiarla?", invita a la reflexión, ya que "estamos hablando de una cuestión profesional". "Si no separamos la vida profesional de la vida artística habría muchos genios que no se salvarían", indica Iñaki López, que pone como ejemplos a "Dalí" o "Michael Jackson".