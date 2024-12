Iñaki López: "Insultos, más bronca, más fango y ningún tema que interese a los madrileños, eso es lo que habrá los próximos años en la Comunidad de Madrid, es desesperante"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado su candidatura para dirigir el PSOE de Madrid después de la dimisión de Juan Lobato. Durante su discurso de presentación, López ha contestado a las acusaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le había lanzado. Tras repasar todos los improperios que se han lanzado, el presentador de Más Vale Tarde no ha podido evitar comentar: "Insultos, más bronca, más fango y ningún tema que de verdad interese a los madrileños, eso es lo que van a tener los próximos años aquí en la Comunidad de Madrid, es un poco desesperante, ¿no?".

Un comentario al que la periodista María Dabán ha reaccionado: "Yo creo que si quieres desbancar a Ayuso, me da que ese no es el camino". A lo que López ha contestado que "luchar en el barro con Ayuso es muy difícil porque ella controla perfectamente el medio". A su vez, Dabán ha añadido que "al candidato que mejor le fue contra Ayuso fue a Gabilondo y el estilo de Gabilondo era completamente distinto", al tiempo que ha matizado la cuestión de la desafección: "Cuando tiene mayoría absoluta y las encuestas se la dan rozando, mucha desafección me da que todavía no hay".

Por último, el escritor Benjamín Prado ha ironizado con que "está bien que en el PSOE se abran paso las nuevas caras, las nuevas generaciones, un nuevo impulso de juventud y novedad que necesitaba el PSOE de Madrid".