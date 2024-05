Este jueves se ha celebrado la fiesta por el decimoctavo cumpleaños de El Intermedio a la que acudieron numerosos rostros de la política y la cultura, entre otros. Iñaki López, el presentador de Más Vale Tarde, también estuvo en el evento por la mayoría de edad del programa más longevo de laSexta: "La verdad es que nos lo pasamos muy bien, felicitamos a los compañeros de El Intermedio", dice ante sus compañeros del programa. "Lo pasamos fenomenal, bailamos mucho y no pagamos nada", comenta.

"No es difícil pasarlo bien con El Gran Wyoming", espeta Edu Galán. Una opinión con la que Loreto Ochando no puede estar más de acuerdo. Por eso, propone nombrarle "ministro de Ocio". "Esperemos que siga presentando El Intermedio más allá de junio", desea Iñaki López en el vídeo principal de la noticia.