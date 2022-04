Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es', ha afirmado en Más Vale Tarde que el escándalo de las mascarillas en Madrid "es un claro caso de fallo en los controles del Ayuntamiento, de responsabilidad política por cómo se gestionó este dinero". "Que Almeida hable ahora de Illa y utilice el 'y tú más' es una prueba bastante evidente de hasta qué punto tiene pocas explicaciones razonables que dar", ha manifestado.

Así, el periodista ha destacado que "lo grave es cómo se llegó a la ventanilla del Ayuntamiento para vender". "Es evidente que no todas las empresas acudieron en igualdad de condiciones por dos razones: la primera, que Luceño contacta con Medina porque es amigo del primo del alcalde y, por esa razón, le promete que van a ir a medias en la operación", ha señalado.

Además, Escolar ha subrayado que "el alcalde no contó la verdad cuando dijo que su primo solo había proporcionado un correo genérico". "Medina cuenta que él habló por teléfono con el primo y con la funcionaria. En aquel momento, había muchísimas empresas intentando hacer lo que hicieron estos dos aprovechados: vender mascarillas, material sanitario", ha recordado.

Para director de 'eldiario.es', la querella de la Fiscalía Anticorrupción "es bastante clara": "Dice que los test en mal estado no se devolvieron y no se repusieron, lo que es otro indicio clarísimo de que algo raro pasó con todo aquello en la parte que el Ayuntamiento sigue sin saber explicar, que es por qué no denunciaron", ha concluido.