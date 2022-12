Según el barómetro del CIS la satisfacción de los pacientes cae por primera vez desde el 2004. "Esto ya no es lo que era, ha cambiado mucho", testifican los pacientes, indignados.Aunque le demos un aprobado de un 6,5 a la sanidad pública, hay cosas que van a peor, como las largas esperas en urgencias. "He venido a las nueve de la mañana y no me han atendido hasta las 14", asegura una paciente.

Para ser atendido en urgencias hay que ser paciente, ya que las esperas llegan hasta las seis horas. "Se nota que hay menor cantidad de médicos, y los que hay tienen mucha carga de trabajo".

Una carga que se aprecia también en la atención primaria. Según el CIS los ciudadanos que creen que ha empeorado ha pasado del 11% en 2011 a un 20%.

El hecho de que haya menos médicos, se cierren plantas delos hospitales, que no se suplan las vacaciones ni las bajas hace que las listas de espera sean de meses. En el centro de salud San Blas de Torrevieja han decidido cerrar por la tarde, lo que provoca largas colas por la mañana. "Las enfermeras no dan abasto, hay que esperar dos horas".

En el 2011, un 18% creía que las listas de espera habían empeorado. Ahora, esta cifra es del 30%. "Para una operación pueden tardar hasta seis meses, con lo cual esperas aunque te pueda pasar algo o lo pagas de tu bolsillo".