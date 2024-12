La hija de una víctima de la DANA abandona el funeral porque no quería compartir espacio con políticos: "Nos dejaron ahogándonos"

Sonia Fuster, hija de un fallecido por la DANA, abandonó el funeral por las 222 víctimas mortales que dejó la DANA el pasado 29 de octubre, porque no quería compartir espacio con los políticos.

El lunes se celebró en la Catedral de Valencia una misa organizada por el arzobispado de Valencia a la que acudieron diferentes políticos, además de los reyes de España.

A raíz de la sensación de abandono que sienten las víctimas de la DANA con los políticos, muchas se fueron porque no querían compartir espacio con ellos. Es el caso de Sonia Fuster, quien acudió al funeral y, más tarde, al ver a los representantes políticos decidió abandonar la misa.

"He visto a políticos que considero que no nos representan y no quiero compartir espacio con ellos", aseguró a su salida del funeral. "Era un momento para conocernos las familias, apoyarnos... Y yo no quería representación política de los que no nos han ayudado porque nos dejaron ahogándonos", añadió Fuster visiblemente emocionada.