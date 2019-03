Del cazador desaparecido en Toledo el pasado 30 septiembre aún no hay ningún rastro. Sólo se han encontrado su sombrero, la mochila, su cartera y el rifle que llevaba en el momento de su desaparición.

Antonio Fernández es buscado por la Guardia Civil. Su hermana, Milagros Fernández, quien al igual que el resto de su familia lleva más de tres meses sin saber nada de él cuenta: "No descansas, no duermes, mi padre que va para 86 años no para de llorar y querer morirse".