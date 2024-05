Un menor de 17 años ha matado a su madre de 59 con un arma blanca en Badajoz. Ha sido el propio hijo el que llamó a la Policía y confesó el crimen por el que ha sido arrestado. Según su versión, la agresión mortal se produjo después de que discutieran.

Y en Más Vale Tarde ha hablado Manoli, vecina de la familia que conocía tanto al joven como a la madre, asegurando que al menor no se le podía prever una acción así: "No era un niño echado para adelante. Era muy tibio, pero siempre se paraba y hablaba con nosotras. No se le veía que tuviera problemas".