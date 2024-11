Más Vale Tarde analiza el resultado de las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Donald Trump con Vanesa Navarro, que ha tenido la oportunidad de vivir de cerca los comicios como la única observadora internacional española.

En el vídeo sobre estas líneas comparte su conversación con un inmigrante haitiano de segunda generación, que le explicaba que era "el inmigrante perfecto" y que votaba a Trump "porque no quiero que venga más gente aquí".

En relación a este ejemplo, Vanesa analiza los dos pilares del discurso de Trump. El primero, la desinformación, donde "ha conseguido no solo conectar con su electorado, sino conseguir que el demócrata no crea en los medios de comunicación". "Él ha trasladado a la ciudadanía que no necesitan los medios de comunicación para informarse", apunta.

El segundo, señala la observadora internacional, es que "ha empezado a meter mensajes muy preocupantes de que la democracia, tal y como la conocemos, ya no es útil ni eficaz". "Al final es muy curioso que sea Donald Trump el que haya lanzado ese sentimiento de esperanza a la ciudadanía y capitalizar el voto de la clase social trabajadora", concluye.