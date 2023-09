Unos 100 efectivos de emergencia y rescate trabajan en la búsqueda de Juan, un vecino de Manises que fue arrastrado el viernes por el agua cuando cruzaba el barranco en una zona que se une con el río, en la acequia Tormos de Paterna. Juan, de 52 años, lleva desaparecido cuatro días, y su hermano Manuel ha explicado este lunes en Más Vale Tarde que, al parecer, "él vio que no había peligro y cruzó".

Manuel Suárez ha contado que su hermano "salió de trabajar en bicicleta", y que "en el momento en el que pasó" al lado del río "fue cuando empezó a llover fuerte". "Pero por lo visto fue cuestión de segundos. Él vio que no había peligro, me imagino, y cruzó. Fue cuestión de segundos, parece ser que había tanta agua que no le dio tiempo a reaccionar", ha relatado.

Los efectivos se han encontrado varias prendas de ropa y, según Manuel, los "pantalones son suyos". Mientras, la búsqueda de su hermano continúa y ahora se centra en una zona entre las localidades de Quart de Poblet y Xirivella, y se ha ampliado el radio hasta cuatro kilómetros en el río. El jefe de Bomberos ha explicado que se trata de una "búsqueda complicada" por la gran cantidad de cañas acumuladas por las orillas del río.