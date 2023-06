El economista Gonzalo Bernardos ha explicado en Más Vale Tarde que la tendencia del IPC,que ha caído en mayo a 3,2%, es "muy buena" porque somos el tercer país que tiene menos inflación dentro de la Unión Europea (UE). No obstante, sobre la subida del precio de los alimentos, ha señalado que "algo no cuadra".

El también profesor de Economía en la Universidad de Barcelona ha sostenido que "si no hay ninguna sorpresas, en junio vamos a tener una inflación del 2%"."Simplemente por efecto comparación porque el año pasado en junio subió un 1,8%", por eso, ha añadido que es "muy probable que vayamos al 2%".

Bernardos ha enumerado tres lacras que ha tenido la economía española que han impedido que baje la inflación: la electricidad, los carburantes y los alimentos. Sin embargo, ha explicado que esta última es la única "lacra negra" que queda, puesto que ha bajado el precio de las otras dos.

"A pesar de que el índice de alimentos baja en el último año un 19,7%. Aquí hay algo que no cuadra, porque los alimentos suben un 12%", ha aseverado, para luego agregar que "no es por la sequía". "Porque la sequía sería un factor decisivo si España o UE no importaran alimentos".