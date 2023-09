Gonzalo Bernardos se ha mostrado muy duro con la reforma laboral planteada desde Grecia, cuyo Gobierno busca "que los trabajadores tengan total disponibilidad". En Más Vale Tarde, el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona advierte que este cambio es como volver a "los años 60 en España".

"Mi padre tenía un trabajo y hacía horas el resto de la semana, acababa trabajando más de 60 horas. Quien es pluriempleado solo lo es porque no cobra lo suficiente. Afortunadamente, la mayoría de españoles no lo necesitamos, pero tienen que ser todos los españoles quienes no lo necesiten", comenta.

Bernardos advierte que el Gobierno griego pretende "flexibilizar la plantilla, que esté al servicio del empresario, como antes los esclavos estaban al servicio del dueño". "Busca que los trabajadores cobren muy poco, se tengan que hacer pluriempleados y poder a fin de mes más mal que bien", afirma.