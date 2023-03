Los españoles no debemos estar preocupados por la crisis financiera que, dice, no va a afectar a los bancos del país. Así lo sostiene el economista Gonzalo Bernardos, quien en Más Vale Tarde ha querido lanzar un mensaje tranquilizador asegurando que no debemos esperar que ocurra algo como lo que sucedió con la crisis de los bancos en 2008.

En el programa ha contado que por aquel entonces, entre el 2006 y el 2011, él "nunca dijo que la banca española estaba bien". Explica que llamaron para una comisión de economía a diez expertos, nueve contaron al Gobierno que la banca estaba fantástica y él, dice, fue "el único" que les dijo que estaba destrozada. En aquel entonces, porque "la bajada del precio de la vivienda y la barbaridad de suelo que tenían iban a destrozar las cuentas de las entidades financieras", y así fue, recuerda.

Por eso, ahora dice que "esto no tiene nada que ver con aquello". "Eso fue un tsunami brutal y esto es un temblor de la tierra en dos grados en la escala de Richter, nada", asegura el economista.