Mamen Mendizábal le ha preguntado al político si él está dentro del grupo de populares que echan de menos a Mariano Rajoy cada día, a lo que García-Margallo ha respondido que él procura "vivir el momento", asegurando que "ahora el presidente se llama Pablo Casado y tiene que tomar las riendas", y que "el partido Popular está en otro momento de su vida".

Respecto a si le gustan las alianzas y el entendimiento de Pablo Casado con Vox, asegura que dentro del partido hay varias escuelas de pensamiento y que no siempre a todos nos gustan todas las decisiones, pero "se tienen que aceptar las decisiones que se toman con más o menos entusiasmo".

También le ha preguntado si desde Ciudadanos o Vox "le han tirado el lazo". "Vox desde luego que no, no me han tirado los tejos". Pero respecto a Ciudadanos no ha sido tan tajante, ha dicho que no sabe si pasará, y que coincide "en muchas cosas" con la formación de Albert Rivera. "No es cuestión de entrar en relaciones adulterinas todavía", ha dicho después de explicar que es militante y votante del PP.

Además, ha dejado claro que no estará en el Congreso de los Diputados durante la próxima legislatura, porque considera que puede "ser más útil en Europa".