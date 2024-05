Felipe González estuvo este jueves en El Hormiguero, de Antena 3, y criticó duramente a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero. Tras escuchar sus palabras, Angélica Rubio cuestiona su actitud.

"Zapatero y Pedro Sánchez abrieron la campaña electoral para las europeas en Valencia y Felipe González fue a abrir campaña electoral a El Hormiguero. ¿A favor de quién? Hoy había muchos chascarrillos en el PSOE. Algunos decían que hoy Feijóo le mandará un jamón, o unos puros como le mandaba Fidel Castro", asegura Angélica Rubio.

En este sentido, apunta que "Felipe González siempre ha tratado mal a Zapatero y a Pedro Sánchez", en definitiva, "a todos los que le sucedieron que han llegado a la Moncloa"

Además, Angélica Rubio añade: "Probablemente no se acuerde González, pero la primera vez que el PSOE fue tercera fuerza en Galicia, el candidato a las elecciones autonómicas fue Abel Caballero y Zapatero no era secretario general del PSOE. Lo digo porque entiendo que pueda tener la memoria muy fina para determinadas cosas y para otras no. Pero, claro, la mayoría absoluta de Aznar, ¿fue culpa de Zapatero también?".

Muy contundente, también afirma que "en el PSOE todo el mundo sabe que Felipe González no soporta a Pedro Sánchez, ni soporta a Zapatero" y que "cuando hay una campaña electoral, va a salir siempre y no precisamente a ayudar".