"Los milagros existen", así ha arrancado la periodista de Más Vale Tarde, María Lamela, su conexión desde el Wanda Metropolitano, donde ya hay largas colas para acceder al concierto de los Rolling Stones.

La sorpresa de la reportera ha sido mayúscula y es que una mujer canadiense que esperaba en la cola le ha regalado una entrada vip valorada en 192 euros. "Me ha dado la entrada y me ha dicho que me la regalaba", nos ha explicado Lamela.

"Todo el mundo debería ver a los Rolling", han sido las palabras de esta mujer cuando la periodista le ha preguntado la razón por la que le hacía tan preciado regalo.

Ya en directo, María Lamela no ha dudado en acercarse a ella para darle un beso como agradecimiento. "Ha sido una fantasía", nos ha contado la reportera más afortunada de laSexta.