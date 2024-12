Una experta en linfomas, sobre el estado de salud de Raphael: "La buena noticia es que esto tiene tratamiento"

El linfoma cerebral que padece el cantante Raphael tiene tratamiento. Esa es la parte positiva que ha querido destacar Mariana Bastos, hematóloga experta en linfomas, en Más Vale Tarde.

La experta ha destacado que esa es la parte positiva y que, además, son varias las estrategias que se pueden tomar a la hora de la recuperación: "La buena noticia es que esto tiene tratamiento y hay diferentes estrategias que se pueden usar. La quimioterapia es una de ellas. Su equipo valorará cuál es la mejor estrategia".

Por otro lado, Bastos también ha coincidido con José Luis Narros, neurocirujano, en que el trasplante de hígado que tuvo el cantante en 2003 podría haber sido el causante del linfoma: "Los pacientes que tienen un trasplante de órgano sólido necesitan de forma crónica una inmunosupresión y esto es un factor riesgo que puede desarrollar linfomas".

Además, la experta en linfomas ha advertido que existe la posibilidad que el tratamiento no sea todo lo óptimo que se desea por la edad avanzada del cantante: "El linfoma cuando afecta al sistema nervioso central, es una neoplasia que tiene una gravedad no menor. Dependiendo de los enfermos porque hay que valorar distintas características, a veces los tratamientos óptimos no se pueden aplicar a gente con edad avanzada. Puede tener que limitarse en algunas situaciones".