'El Flako', conocido exbutronero, visita el plató de Expediente Marlasca para hablar sobre su anterior etapa en la que se dedicaba a atracar bancos. Él pertenecía a 'la banda del Rayo Vallecano', denominada así por su indumentaria, y es que llevaban una camiseta del Rayo y un pasamontañas para ocultar su identidad.

Accedían a la sucursal bancaria por las alcantarillas. Esperaban a la llegada del primer empleado que desconectaba la alarma y entraban en acción.

Desde 2010 la banda ha cometido siete robos, todos de ellos en Madrid y siempre lo hacían en lunes. ¿El motivo? Invalidaban el cajero automático un viernes por la tarde y de esta manera aseguraban que iba a haber mucho dinero en la sucursal. De hecho, en dos de los golpes se llevaron casi 300.000 euros.

El líder de la banda, asegura en MVT que "parte de esta sociedad no cree en las segundas oportunidades", motivo por el cual no muestra su cara en la entrevista: "Tampoco me la quito por mi hijo, no quiero que los padres de sus compañeros puedan hacer comentarios".

'El Flako' se muestra arrepentido y asegura que no se plantea reincidir y que decidió cambiar de vida cuando se dio cuenta de que no podía estar al lado de su hijo.