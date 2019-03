Emilia Chavero: "Creo que el responsable de la desaparición de mi hermana Manuela está entre nosotros"

DICE QUE NO VE A SUS SOBRINOS PORQUE SE HACEN "DAÑO MUTUAMENTE"

La hermana de la desaparecida Manuela Chavero explica en Más Vale Tarde que "este caso no se quedará en el olvido y que se llegará a coger al culpable". Dice que tiene sus "sospechosos" pero no puede decir nada "para no estropear la investigación". "Mis sobrinos están tristes, asustados y preocupados, es penoso", señala.