El susto de Antonio y Dolores: los Mossos entraron por error en su piso en plena noche

PENSARON QUE ERAN LADRONES

"Estoy nerviosa y no hago más que llorar". A sus 88 años Dolores no se quita el susto de encima. Una unidad de élite de los Mossos d'Esquadra entró en su piso, en plena noche, por error. La confusión duró unos segundos que Dolores y Antonio tardarán en olvidar. "Había mucho humo y no se lo que tiraban".