Arranca el juicio contra la 'viuda negra de Patraix'. Maje y su amante se enfrentan a entre 18 y 25 años de prisión por asesinar al marido de ella, Antonio Navarro, 10 meses después de su boda.

María Jesús Moreno y Salvador Rodrigo se han reencontrado en el banquillo. Mientras el celador ha mantenido la cabeza agachada durante prácticamente toda la sesión, Maje tan solo ha roto a llorar al escuchar al fiscal describir las heridas que acabaron con la vida de su marido: ocho puñaladas asestadas en el corazón por su amante, Salvador Rodrigo.

La defensa de Salvador se ha convertido en una acusación más. De hecho, ha gastado toda su artillería en culpar a Maje como autora intelectual, e incluso la ha calificado como "una depredadora".

En el juicio se determinará el papel que jugó María Jesús Moreno, mientras que su abogado defiende que el papel que se le atribuye ha sido creado "por la prensa": "No he tenido demasiado interés en saber si tenía uno, dos o tres amantes. Me da igual, con eso se ha construido la imagen de una mujer malvada que engañaba al marido. ¿Cuándo es al revés se monta semejante show?", ha espetado el letrado.

Durante mucho tiempo, Salvador Rodrigo encubrió a su amante. Sin embargo, durante los primeros nueve meses en prisión, algo le hizo cambiar su relato. Según su defensora, "ha sido un iluso en manos de una depredadora".

Hace casi dos años, el acusado por el crimen de Antonio Navarro afirmó que estaba "profundamente arrepentido". Ya no dejaba fuera de su relato a Maje, y ahora se enfrenta a 18 años de prisión por planear el crimen junto a ella y ejecutarlo de forma individual.

Precisamente entonces se puso aún más el foco en María Jesús Moreno, que se enfrenta a una defensa convertida en acusación, a una acusación particular y a la Fiscalía. Sin embargo, su abogado continúa defendiendo su inocencia.

Afirma que Salvador Rodrigo actuó por su cuenta y que de esta forma el amante pensaba que podría iniciar una vida en común con Maje. La propia acusada también ha dado su propia versión ante el juez de instrucción. Fue en 2018, y por aquel entonces afirmó que Salvador Rodrigo un día le aseguró que daría "un susto" a su marido, pero jamás pensó que pudiera asesinarle.

En verano de 2017, cuando se produjo el crimen, Maje aseguraba a su entorno que Antonio Navarro no la trataba bien, que ejercía maltrato psicológico contra ella. Pero nunca afirmó planear su asesinato. De hecho, asegura que no denunció a Salvador Rodrigo por miedo, pero que estaba "obsesionado" con ella.

Sin embargo, la acusación sostiene que sabía todo el proceso, e incluso le otorgó las llaves del garaje, el modelo de coche y la matricula a Salvador Rodrigo para que pudiera matar a Antonio Navarro. Y así lo ha corroborado el propio Salvador Rodrigo en su última declaración. Mañana , ambos tendrán que declarar ante el juez.