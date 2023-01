Una empresa de criptomonedas ha utilizado de forma fraudulenta la imagen de Iñaki López para tratar de captar inversores, mediante una falsa entrevista con Fernando Alonso en la que el piloto supuestamente mostraba al presentador sus cuantiosos beneficios en laSexta Noche.

Para desenmascarar este engaño, el propio presentador de Más Vale Tarde ha hablado con la empresa, haciéndose pasar, primero, por un interesado que no ha podido encontrar esa entrevista. Pese a ser completamente falsa, su interlocutor asegura estarla buscando, que "es de hace tres o cuatro meses atrás" y que "está en la base de datos", sin sospechar que está hablando con el propio presentador cuya imagen han usurpado.

Sin embargo, Iñaki López acaba desvelando su identidad: "No lo intentes más, porque va a ser dificilísimo que encuentres esa entrevista. Verás, yo soy el presentador de ese espacio", asevera, incidiendo en que "esa entrevista no se hizo jamás". Pese a esta revelación, al otro lado del teléfono el representante de la empresa insiste en que está buscando la supuesta entrevista, a lo que el presentador le asegura que "es absolutamente imposible" que la encuentre, por que no existe.

"Estáis utilizando mi imagen, la del piloto Fernando Alonso y también la de laSexta con un objetivo fraudulento y es engañar a la gente, ganarse la confianza de la gente para después venderles un producto que ni Fernando Alonso ni yo hemos probado nunca, ni desde luego autorizamos y que tampoco nos ha dado beneficio alguno", denuncia el periodista, que sentencia: "Todo esto es un fraude".

En este punto, pide que le pasen con algún responsable, a lo que el comercial contesta con evasivas: "La empresa tiene una entrevista con él, no entrevista, pero que él ha hablado de criptomonedas, sí". "Lo de su canal no sabría como explicarlo", acaba admitiendo, afirmando, simplemente, que se trata de "publicidad que la empresa usa".

"Eso es una publicidad fraudulenta, es una publicidad engañosa", responde por su parte López, ante lo que este individuo intenta justificarse alegando que el marketing lo lleva otra empresa. "Todo esto es ilegal, es denunciable y sobre todo es mentira", sentencia no obstante el presentador.

Puedes escuchar la conversación completa y las confusas excusas de la empresa autora de esta estafa en el vídeo.