Paradójico. Científicos españoles proponen al mayor organismo internacional estudiar terremotos como el de Lorca. Si el proyecto sale finalmente adelante será sin científicos españoles.

Maria José es una de los 2500 españoles que se han quedado fuera de los 2 principales programas de estudio de fenómenos geológicos. En su caso llevaba años investigando las causas del tsunami de Japón. A partir de ahora, no podrá investigar como española, tendrá que hacerlo desde un instituto extranjero.

Todo se debe a que el Gobierno en 2011 decidió dejar de pagar la cuota, dejando a los científicos con proyectos y tesis a medias. "Nuestros científicios no pueden acceder a muestras, ni se van a implementar las propuestas lideradas por los científicos españoles".



Estos organismos quieren que España vuelva y están dispuestos a reducir la cuota hasta un 80%, pero desde la Secretaría de Estado de Investigación, aseguran que de momento no van a pagar: "Hemos realizado una priorización de nuestra participación en infraestructuras internacionales que ha motivado la no renovación de la suscripción en algunas, como los programas IODP e ICDP".



"Ha costado 20 años que tengamos una comunidad muy activa en ciencias de la tierra y el mar. En 5 años podemos empezar a notar que estamos fuera de estos foros internacionales y es cuando vamos a pagar el precio", asegura Blas Valero, Director del Intituto Pirenaico de Ecología CSIC.



Los expertos aseguran que no pagar la cuota, a la larga le va a salir mucho más caro a España.