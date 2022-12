Beatriz Escudero es la diputada del PP por Segovia, y asegura que "las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que tienen menos formación". Para Escudero la solución a este espinoso asunto es prohibir el aborto en lugar de promover la educación.

Añade que "la razón la da un argumento sólido y contundente". Un argumento sólido con un dogma más porque, según asegura "abortan más las asalariadas q las paradas". Acaba su discurso echando en cara a la oposición que apoyaran el aborto.

Los diputados allí presentes no daban crédito a tales declaraciones. La bancada de la oposición se echa las manos a la cabeza. Incluso al acabar compañeros de partido evitaron aplaudir la intervención.

El gesto de Celia Villalobos durante su intervención no deja lugar a dudas. La vicepresidenta del Congreso abandonó el hemiciclo justo después de esta declaración y se ausentó durante la votación. Escudero ha criticado su actitud asegurando que lo que me ha dolido es que se marchara por mi intervención, cuando todos sabemos cuál va a ser la postura del PP en este tema. Sólo me limité a hacer mi trabajo, defender la postura del PP en la moción contra la reforma del aborto".

Pero, lejos de arrepentirse de sus declaraciones y del revuelo organizado, Escudero se ha reafirmado en sus declaraciones en Twitter. La diputada del PP ha asegurado que "las estadísticas demuestran que un 31% de mujeres sin estudios abortan frente a un 5% de universitarias. Es un hecho" y añadía "abortan más las mujeres asalariadas que las paradas. Otro hecho".

Hechos probados para ella pero que muchos ponían en duda. Algunos aprovechaban la red social para preguntarle "puedes mostrar de donde sacas esos datos? El argumentario que os ha facilitado el partido no cuenta". Otro tuitero le pedía que "por favor, dónde puedo encontrar esas estadísticas? Tiene un enlace a mano?".

Así acababa un día movido, polémico, que comenzó con estas declaraciones del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz: "el aborto tiene algo que ver con ETA" y acabó con miembros del Partido Popular indignados como Celia Villalobos que lo calificó de "impresentable" y asegurando que "espero una rectificación en toda regla". El día acabó con el Partido Popular dividido y con algunos de sus miembros indignados.