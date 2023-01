En TikTok se ha podido ver un posible caso de agresión machista en directo. Durante una conversación entre Sergio, Iván, Rubén y Simona, la mujer recibe una bofetada después de invitar a su pareja a unirse a la misma. "Cariño", le llama. En ese momento, al alzar la vista, recibe la agresión, ante la perplejidad de sus compañeros.

"¿Qué cojones, tío?", se pregunta uno de ellos. "No es por vosotros", asegura ella, que afirma que ese hombre ya estaba enfadado con ella porque "contestó a unas preguntas". Al ser preguntada por la identidad de este hombre, ella asegura que es su padre.

"¿Es en serio, bro? No entiendo nada...", añaden los chicos. En un vídeo posterior, Simona cambia de versión y reconoce que el hombre es en realidad su pareja y que todo lo que puede verse en el vídeo estaba preparado para ganar "fama".

"Ya lo habíamos hablado. Sergio me invitó, es famoso y por eso lo hicimos. Quería más seguidores y comentarios, pero no pensé que se iba a poner tan mala la cosa", argumentan, ante la perplejidad de los usuarios. "Si alguien me pega, lo mato", asegura ella en tono jocoso.

En un momento del vídeo, él dice que ella le puede dar un bofetón a él, cosa que hace, añadiendo: "¿Ahora qué? ¿Me vais a denunciar a mí? Lo hicimos por fama, por nada más".