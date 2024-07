La declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado finalmente se ha aplazado al 19 de julio porque a su defensa no se le había notificado una de las querellas interpuestas contra ella, concretamente la de Hazte Oír.

El responsable de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, que estaba presente en los Juzgados de Plaza de Castilla durante la comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno, explica en Más Vale Tarde "ha sido cuando ha preguntado el juez al inicio de la declaración si tenía constancia de todas esas querellas".

Una pregunta "de trámite" ante la que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha indicado sin embargo que no tenían ninguna notificación oficial de esa querella de Hazte Oír, admitida a trámite en un auto del 6 de junio "que fue notificado a todas las partes, pero que no fue notificado por algún error en el juzgado a la defensa de Begoña Gómez".

Algo que no es "habitual", pero que "tampoco es raro", según apunta la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente, que señala que "a veces ocurre". "Cuando hay sobre todo muchas partes que acusan puede ocurrir que de pronto no te llegue algo", indica la letrada, que añade que "tampoco es tan extraño" que se proponga a las partes darle lectura en un receso "para evitar suspensiones". "Y lo normal es que los abogados digamos no, que necesitamos un tiempo", precisa.

"En ese sentido no es raro", reitera De Vicente, que no obstante reconoce que "es verdad que un auto desde el 6 de junio en principio tendría que haber estado", pero recuerda que "tenemos un atasco judicial".

Entonces, ¿quién es el responsable de este error en el proceso? La experta señala que, si bien "este tipo de cosas luego con el tiempo puede que en una inspección tengan cierto peso", a su juicio no sería algo premeditado: "Ahora mismo yo no quiero pensar -tienen el ojo mediático encima- que esto sea algo preparado, porque además no sirve de nada, lo único que se ha forzado es una suspensión", subraya.

"Probablemente es el funcionario de turno con 40 papeles que cree que ha dado con el botón a Lexnet a todos y no se lo ha dado a todos, porque hacerlo voluntariamente no tendría sentido ninguno", insiste.