Xavier García Albiol: "Quien da oxígeno al independentismo es la Guardia Urbana de Colau"

LA GUARDIA URBANA DATA EN UN MILLÓN LOS ASISTENTES A LA DIADA

El presidente del PP en Cataluña asegura que no está en esta Diada porque "no forma parte del sentimiento de la mayoría de catalanes". Respecto a las declaraciones de Borrell sobre los políticos catalanes presos, asegura que "se les advirtió de las consecuencias y no quisieron escuchar".