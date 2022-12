Txema Guijarro ha defendido la postura de su Secretario General, Pablo Iglesias, y ha asegurado que la carta escrita por el líder de la formación morada reconoce una realidad que se ha producido: "Creo que el señor Errejón desde lo que ha hecho, él mismo ha salido de Podemos".

"Yo de verdad que lo lamento pero la realidad es la que es", ha asegurado respecto a la desvinculación de Íñigo Errejón del partido político. Guijarro ha explicado que no descarta negociar con las siglas de su antiguo compañero aunque, ha añadido, que, por el momento, no hay negociación de ningún tipo "como no podía ser de otra forma".

"Carmena lleva recordándonos cuatro años que no es de Podemos", ha afirmado Guijarro de forma contundente, a lo que ha añadido que ella no tiene por qué seguir la disciplina que del partido.

"Aquí lo que se está poniendo en duda es que se ha negociado el acuerdo a espaldas de un secretario general del partido", ha manifestado. "Yo también quiero sumar y poder lograr una mayoría que tome las riendas de la Comunidad de Madrid, pero eso se ha hecho a espaldas de órganos de Podemos", ha concluido.

El Secretario General del grupo parlamentario en el Congreso ha asegurado que lamenta "dar este espectáculo" y haber dedicado tiempo a hablar de otras cosas que no sean los objetivos políticos del partido.

Sobre el plan que tienen en este momento, Guijarro ha afirmado que "presentarán un candidato o candidata tal y como aseguró Pablo Iglesias en la carta que hizo pública".

Respecto a la ruptura del partido político, ha asegurado que Pablo Iglesias no está solo. "Creo que no es malo que discutamos públicamente, que seamos transparentes en esas discusiones políticas" ha destacado y ha seguido apuntando hacia la marcha de Errejón: "Lo que no me parece de recibo que se de la espalda a las decisiones que han tomado los órganos de dirección del partido".