Miguel Ángel Revilla ya se ha vacunado contra el coronavirus, pero no ha sido con AstraZeneca, como él día llevaba reclamando durante días para dar ejemplo de la seguridad y eficacia de esta fórmula, porque no le correspondía por su edad. "Me enfadé mucho porque en Cantabria, y creo que en toda España, un 40% de los que estaban citados a ponerse la vacuna de AstraZeneca no se presentaron. Me parece una irresponsabilidad tremenda", ha apuntado el presidente de Cantabria.

"Yo entiendo que pueda haber temor ante la cantidad de noticias que salen de expertos sobre esta cuestión", ha reconocido Revilla, que ha contado que llamó al consejero de Sanidad para comunicarle que, aunque ya sabía que por edad no le correspondía la vacuna de AstraZeneca, quería ponerse esta fórmula para que la gente pensara: "Si se la pone Revilla no va a ser tan tonto para que se ponga una vacuna mala".

El dirigente cántabro ha seguido valorando la cuestión de AstraZeneca señalando además que el se guía generalmente "por gente que está preparada para esto", y que "no ha habido ni un solo médico en Cantabria que haya dicho que no" a la vacuna: "Ya es algo significativo que los médicos que se la pongan, pero además vemos que Reino Unido tiene el tema vencido y se la han puesto hasta a la Reina".

Así, Revilla ha insistido en que, si bien es cierto que las vacunas que estén homologadas "pueden tener algún tipo de contraindicación, hay que ponérsela" igualmente porque "el riesgo es ínfimo frente a las ventajas", y ha añadido: "El dejar de ponerse la vacuna son muertos, son enfermnso con una serie de secuelas". Por ello, ha desvelado que todos los días envía un WhatsApp al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instándole a que "presione y presione" para recibir el mayor número de vacunas posibles.

Precisamente sobre esta cuestión, durante su intervención Revilla también ha explicado que le habían asignado para este miércoles 1.800 de las 150.000 vacunas de Janssen que iba a recibir España en las próximas horas, pero cuyo envío se ha paralizado temporalmente mientras se investigan seis casos de trombo entre casi siete millones de personas que han recibido la dosis en EEUU.

Minutos después de ser entrevistado por Más Vale Tarde, se ha podido saber que el presidente cántabro, así como el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y el consejero de Turismo, Javier López Marcano, han iniciado un confinamiento preventivo tras mantener un contacto estrecho con un positivo de COVID-19 en el ámbito laboral.