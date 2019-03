Rafael, afectado por la talidomida: "Las lesiones y los efectos no prescriben"

EL SUPREMO RECHAZA INDEMNIZAR A LAS VÍCTIMAS DE LA TALIDOMIDA

Rafael Basterrechea, afectado por la talidomida y vicepresidente de la Asociación de Víctimas, no entiende la decisión del Supremo de no indemnizar a las víctimas. "Ha sido un mazazo". El Supremo ha rechazado por ocho votos a uno la indemnización. "De esos ocho jueces que han votado en contra ninguno es afectado de la talidomida ni discapacitado". Para Rafael, "las lesiones de la talidomida no prescriben" y considera un "sin sentido" que la Justicia ampare a una farmacéutica que no quiere pagar. "Hemos tenido que ir a un juicio en el que el acusado se había declarado ya culpable".