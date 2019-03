Portavoz del SATSE: "Que cambie el protocolo no significa que estemos bien formados"

"No ha cambiado nada en el protocolo desde mayo. Llevamos denunciándolo desde el 7 de mayo y en repetidos escritos que hemos hecho. Ahora parece ser que están intentando rectificar en algunas cuestiones pero no suficientes", explica Marina Sepúlveda.

La portavoz del SATSE afirma que de un día para otro las cosas no cambian y que la formación no ha mejorado. "Seguimos en las mismas, los profesionales siguen reclamando formación y adiestramiento sobre todo respecto al traje. Porque cambien el protocolo yo no voy a estar bien formada".

Sepúlveda opina que continúa habiendo improvisación porque la formación de un curso básico la seguridad no es mejor. "Hay falta de seguridad porque no te la proporcionan".