Canarias es la única comunidad autónoma de toda España en la que no hay toque de queda. ¿Responde esta decisión del Gobierno a los datos de la evolución de la pandemia en las islas, o tiene que ver con el corredor turístico que se ha abierto con Alemania y Reino Unido?

El periodista Alberto Sicilia ha explicado en Más Vale Tarde los datos que avalan esta decisión. En esta segunda ola, la incidencia de Canarias y del resto de España han tomado rumbos diferentes. Desde septiembre, la incidencia está bajando y la comunidad ha conseguido "controlar muy muy bien la pandemia", ha explicado.

De hecho, el archipiélago tiene una tasa de incidencia acumulada de 77,41 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la menor de todo el país.

Además, Alberto Sicilia ha indicado que cuando hace frío todos pasamos más tiempo en espacios cerrados donde le virus se contagia con más facilidad. El buen clima de Canarias y la buena temperatura favorecen más el pasar tiempo al aire libre.

Por otro lado, apunta a que "la insularidad es un control de movimiento natural". No obstante, el periodista también cree que hay muchas cosas que no sabemos del todo: "Queremos encontrar una respuesta definitiva y hasta que no pase un tiempo no sabremos cuál ha sido el factor determinante".