Pablo Iglesias: "No vamos a vetar a nadie, y no concibo que el PSOE pueda vetar a quien proponga Unidas Podemos"

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, interviene en el programa para explicar cómo se desarrollan las negociaciones con Pedro Sánchez. Asegura que "no va de cargos", y que "este país se merece una negociación de Gobierno seria".

Para ello, explica que no sólo son necesarias las reuniones entre él y Sánchez: "Se tienen que sentar los equipos a hablar de programa y de equipos de trabajo para implementar esas políticas", para que sean de "carácter social" y "progresistas".

A partir de ahí, defiende que "los vetos forman parte de otra época", por lo que adelanta que Unidas Podemos no vetará a Sánchez: "Nosotros no vamos a vetar a nadie, y no concibo que el PSOE podría vetar a nadie que proponga Unidas Podemos".

También ha criticado que "en las últimas cosas se han escuchado mensajes contradictorios": "Ábalos dijo primero que una fórmula de Gobierno de cooperación podía ser el de la Comunidad Valenciana, después de eso, dijeron que el problema no eran los ministros de Unidas Podemos sino yo, luego dicen que no, que el problema son los cargos intermedios...".

"Una negociación no se hace a través de medios de comunicación y no se hace poniéndose a hablar de sillones más grandes o más pequeños, hay que hablar de programa y de equipos respetando a los aliados políticos", sentencia el político, que insiste en que "por cada dos ciudadanos que votaron al PSOE, hubo uno que votó a Unidas Podemos. Todos los votantes merecen respeto y todos los partidos merecen tener la representatividad que les han dado los ciudadanos, hay que respetar la voluntad democrática de la gente".

Cuestionado por si votarán 'no' a la investidura de Sánchez si no llegan a un acuerdo, Iglesias responde: "A ningún político serio se le ocurre presentarse a una investidura sin apoyos atados".

¿Es la repetición de elecciones una posibilidad?

Al ser preguntado por si vivimos una situación similar a la de 2016, cuando Podemos no facilitó el Gobierno de Sánchez, el líder de la formación explica que "hace tres años no facilitamos un acuerdo de Gobierno de Sánchez con Rivera. Algunos decían que Rivera era muy progresista y muy de izquierdas y hoy eso no se lo creen ni en LaSexta".

Además, ha indicado que "quién ha hablado de próximas elecciones, que es una falta de respeto a la ciudadanía, es el PSOE con ese resultado", y vuelve a defender la idea de un Gobierno de coalición.