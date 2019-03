Monedero: "Pagué la complementaria para que Montoro no me señalara como un delincuente"

CUESTIONA LAS AMENAZAS DE MONTORO

La jueza ha archivado el caso por fraude fiscal contra Juan Carlos Monedero, que ha hablado en 'Más Vale Tarde'. El fundador de Podemos se ha referido al papel desempeñado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Nunca he tenido miedo, pero me preocupé cuando Montoro me amenazó con echarme encima el aparato del Estado", ha dicho. En este sentido, Monedero ha destacado que fue entonces cuando tomó la decisión de hacer la complementaria: "Yo hice ese pago para que Montoro no me tuviera durante un año señalado como un delincuente". Asimismo, ha insistido en que "unos tienen sociedades unipersonales y no les pasa nada y a otros se les persigue" y en que "los ataques sufridos fueron un 'stress test' de la democracia".