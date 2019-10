Un juzgado a dado la razón a Miguel Vila. El exdiputado de Podemos tendrá que ser readmitido al considerar 'nulo' su despido.

El exdiputado de la formación morada ha asegurado en Más Vale Tarde que "es lamentable" que se haya tenido que llegar a dicho punto: "Utilizaron el argumento falso de que se había pasado el plazo para pedir el reingreso y decían que tenían un documento de una baja voluntaria firmada por mí, eso es falso y ha quedado acreditado en sentencia".

Aún así, Vila ha afirmado que volverá a Podemos: "Era trabajador técnico de Podemos, no político. Eso es lo grave, la represalia por la opinión que yo he expresado la han trasladado al puesto de trabajo. Te dicen que por tus opiniones vas a perder el trabajo es una vulneración de los derechos fundamentales", ha asegurado.

"Como no me queda más que trabajar para vivir me reincorporaré", ha afirmado, aunque ha asegurado que no sabe "cómo será el ambiente". Además, el exdiputado ha asegurado que "nadie" le ha dicho por qué han perdido la confianza política en él.

Ante la entrada de nuevas elecciones, el exdiputado ha asegurado que no va a formar parte de ninguna formación. También, Vila asegura que está sorprendido con las palabras de Irene Montero, que aquejó que el exdiputado perteneciera a otro partido: "No soy miembro de ningún otro partido, pero podría serlo. Esto es tanto como decir que un trabajador de una empresa cualquiera va a tener que votar al partido que le diga su jefe".

Vila ha asegurado que la responsabilidad es "de la dirección de Podemos, que no tiene capacidad ni intención casi nunca de negociar nada. He intentado negociar antes de llegar a juicio", ha asegurado.

"Mi tradición política es sindical. Cuando me pisotean mis derechos, me da igual que la empresa se llame Podemos, los voy a defender", ha zanjado el exdiputado.