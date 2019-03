Martínez Montero, patólogo del Gregorio Marañón: "Hay médicos que se lucran de forma privada con recursos públicos"

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CENTROS PÚBLICOS

El patólogo del hospital madrileño Gregorio Marañón, Martínez Montero, ha estado en 'Más Vale Tarde' para denunciar el uso de material público para pruebas privadas. Afirma que varios compañeros analizan biopsias de clínicas privadas en el Marañón y, según él, los denunciados cobrarían luego a sus pacientes los análisis realizados. Martínez Montero ha dicho que no ha denunciado antes "por no desprestigiar a la sanida pública" y que "un diputado de IU hará preguuntas parlamentarias sobre este caso". Además, ha apuntado que "trabajadores del hospital preparan una carta de apoyo" a su denuncia y que, pese a no tener pruebas, sospecha que "esto sucede en otros hospitales".