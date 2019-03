Manuel Tyrakis: "Tsipras ha tirado el 'no' del referéndum a la basura"

DICE ESTAR DECEPCIONADO CON TSIPRAS Y EL GOBIERNO DE SYRIZA

Manuel Tyrakis, ciudadano griego, se siente decepcionado con Alexis Tsipras y con Syriza, ya que "han tirado el 'no' del referéndum a la basura". Manuel no entiende cómo han podido transformar el 'no' de los griegos en un 'sí' en tan solo unas horas. "Europa quiere hacernos sentir mal e insiste en decirnos que no somos buenos. Yo cada día me siento más griego y menos europeo". Para Manuel, Grecia está siendo castigada como ejemplo para otros pueblos.