Luis Tosar: "Es muy triste que la policía no sepa quién es el enemigo"

Tosar es José Crisanto en 'Operación E', una historia basada en hechos reales donde el actor interpreta un papel en el que se juega la vida por la liberación de un niño, hijo de Clara Rojas, secuestrada por las FARC.

La película ha contado con un presupuesto de más de tres millones de euros y Luis Tosar tuvo que instalarse tres meses en Villavicencio (Colombia) para adquirir un acento creíble a su personaje.

El actor ha sido preguntado, además de por la película, por temas de actualidad que están afectando a España en lo que el actor se ha mostrado completamente sincero. Comenzando con el tema de los desahucios y ante la pregunta sobre qué le parece cómo lo está afrontando el gobierno y cómo le está afectando a la sociedad, Luis Tosar ha opinado: "Me parece que es una aberración brutal que estemos pagando todos los contribuyentes 'un pastizal' para rescatar a los bancos y luego que esos mismos bancos no echen una mano a las familias".

Otro de los temas por los que se le ha preguntado ha sido por la indignación ciudadana en general, recortes, huelga y demás movimientos de protesta. Tosar ha afirmado que se considera un hombre que intenta movilizarse en la calle todo lo que puede aunque, a veces, "tienes que ser un poco delicado con este tema", cuenta el actor.

Después de ver unas imágenes de cargas policiales en diferentes manifestaciones, Luis Tosar ha declarado: "Es muy triste que la policía no sepa quién es el enemigo. Uno sale a la calle a protestar y encima los compañeros policías van en tu contra en lugar de ir en contra del enemigo real. No sé si es que están completamente equivocados o es que, realmente, no tienen otra forma de hacer las cosas", concluye.

Además, se le pregunta su opinión sobre José Ignacio Wert y la reciente subida del IVA, por ejemplo, en su sector, el cine. El actor dice que "esta brutal subida está sentando mal en el sector porque verdaderamente se está notando".

Para concluir, Luis Tosar convence para ir al cine a ver su nueva película: "Una de las razones es que en esta película se cuentan cosas de las que no estamos nosotros muy lejos, osea que, mejor saber lo que nos depara el futuro y si nos lo cuenta una película, mejor".