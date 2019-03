López Negrete: "Miguel Tejeiro ejercía como asesor fiscal, no hay secreto profesional, tiene la obligación de declarar"

AFIRMA QUE QUITARON LA ACUSACIÓN PORQUE "ES UN TESTIGO VALIOSO"

La abogada de Manos Limpias afirma en Más Vale Tarde que no se le puede negar el derecho a declarar porque no ejercía como abogado, sino de asesor fiscal, por lo que "no hay secreto profesional". Afirma que si se le niega la posibilidad de declarar, podría sentar un precedente en el cual los delitos fiscales quedarían impunes.