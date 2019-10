Adriana Lastra ha expresado en Más Vale Tarde que la exhumación de Franco ha sido "un acto administrativo aprobado en un consejo de ministros" y que tenían "el apoyo del Congreso de los Diputados": "Se ha hecho con dignidad y respeto. No entiendo la actitud de algunos grupos políticos que nos acusan

de electoralismo y que paree que no les ha gustado que se saque al dictador".

"Hoy es un día de emoción, de respeto y exaltación de nuestra democracia", ha asegurado la política socialista, que ha recordado que "40 años después, nuestro país ha dejado de tener una tumba en un mausoleo público dedicado a un dictador".

Además, Lastra ha apuntado que "este día", dentro de unos años, "se celebrará como ya se está haciendo en muchas ciudades y pueblos de España".

Respecto a los vítores de la familia Franco frente al féretro del dictador en la entrada del Valle de los Caídos, la socialista ha insistido en que le gustaría "que la familia fuera respetuosa con la democracia, como lo ha sido la democracia con la familia", algo que "no ha sido así": "En ningún caso ha sido un funeral de Estado. Se ha hecho con respeto y con la grandeza democrática que este momento requería".

"Hemos exhumado y reinhumado al dictador con la dignidad que él no tuvo con las víctimas del franquismo", ha explicado Lastra, que ha reiterado que lo importante es que se ha hecho: "Nos hemos presentado con muchas trabas por parte de la familia Franco y de la Fundación Franco y, tras tener a los tres poderes ne la misma dirección, lo que hemos hecho es sacar al dictador".

Ahora, ha apuntado, el Gobierno deberá "resignificar el Valle" y para ello, "habrá que pensar cómo hacerlo para darle memoria, dignidad. Hay que hacer muchas cosas más".

Al respecto, Lastra ha añadido que en los Presupuestos Generales que no se aprobaron había destinados 11 millones de euros "para hacer las exhumaciones necesarias en fosas, en cunetas, para levantar a todos esos compañeros que lucharon por la libertad y la democracia".

"El primer paso era la exhumación del dictador, pero es seguro que esto no se acaba aquí. Quedan muchas cosas por hacer y las vamos a hacer", ha sentenciado Lastra.

"Hoy me he acordado de mi abuela, y de muchos compañeros y compañeras que ya no están, pero que estarían muy orgullosos de, por fin, haber sacado al dictador del mausoleo, un dictador reinando por los siglos de los siglos por encima de sus víctimas", ha zanjado la política socialista.