Ximo Puig, president de la Comunitat Valenciana, ha asegurado que "es básico" que esta semana se jerarquice el plan de vacunación. Un plan, ha dicho, que debería seguir "la lógica", y atajar al problema fundamental, "la muerte": "Son los vulnerables a quienes tenemos que vacunar en primera instancia".

A partir de esa "prioridad", ha dicho, "tenemos mucho camino que andar". En este sentido, Puig ha sido cauto respecto a la posibilidad de una vacunación masiva en abril con la habilitación de recintos para ello. "Ese es el camino y la gran esperanza. No hay otra esperanza que la vacunación", ha explicado.

Aun así, respecto a la iniciativa de algunos hoteles de Benidorm de pagar las vacunas de sus empleados para poder reactivar el sector turístico, el president ha sido contundente: "Lo que urge fundamentalmente es salvar vidas. El segmento más afectado por la pandemia son las personas mayores, por lo que la vacunación debe ir dirigida prioritariamente a los más vulnerables".

Después, ha explicado, "hay que ir hacia una vacunación masiva" para que se pueda recuperar la activación económica: "No nos podemos equivocar. En este momento no tenemos las vacunas suficientes para hacer una vacunación masiva".

Respecto a la posibilidad de 'salvar' la Semana Santa, el president también ha sido rotundo: "No se trata de salvar ningún espacio temporal festivo. Se trata de tener un itinerario claro, vacunar a las personas más vulnerables, mantener las restricciones necesarias para que no avance la pandemia y una vez consigamos la superación entraremos en una etapa diferente, pero no podemos ir a prisa".

Así, ha insistido, "debemos ser prudentes": "Estamos muy lejos del objetivo en incidencia. No estamos en condiciones de bajar la guardia".

Ximo Puig también se ha pronunciado sobre el cierre de la hostelería que toda la Comunitat Valenciana ha tenido que asumir desde hace semanas. Una medida, ha dicho, que "es discutible", pero que se ha tomado con el objetivo de "limitar la movilidad, la sociabilidad" y es algo que "se ha determinado en todos los países de Europa". "Si salvamos unas cuantas vidas son más que suficientes en relación a lo que podemos ganar", ha zanjado el president.