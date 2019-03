Karim Bah: "No volvería a meterme en una patera por nada del mundo"

Karim Bah llegó en cayuco a las costas de Canarias en 2007. Un peligroso viaje que ha relatado para 'Más Vale Tarde' y que "no volvería a hacer". Karim estuvo cuatro días en el mar para llegar a las costas de Canarias. La crisis en su país fue la principal motivación para aventurarse en la travesía. "Recuerdo que estuve dos días vomitando y el mal olor de la mar me provocaba más nauseas. Bah se embarcó en este peligroso viaje sin saber nadar. "Uno de los chicos que viajaba en el cayuco se tiró al mar, no pudimos hacer nada por él", ha relatado.

Cruz Roja alerta de que están aumentado la llegada de pateras a las costas españolas. Una forma desesperada de llegar a España y Europa que Karim no aconseja. "Yo, por nada del mundo, me volvería a meter en aquella patera. De hecho no se lo recomiendo a nadie, ni amigos ni familiares".