'Joselito': "Estaba abocado a atracar bancos o vender droga, pero el toreo me salvó"

EL TORERO NO ENTIENDE LA RETIRADA DE LA SUBVENCIÓN

El torero José Manuel Arroyo 'Joselito' recuerda al ayuntamiento de Madrid que en la escuela taurina no hay maltrato animal, porque en el recinto hace años que no entra ningún animal. Joselito considera que la retirada de fondos ha sido una decisión dictatorial del ayuntamiento, que se está equivocando porque la escuela no es sólo de toreo, sino de integración social.