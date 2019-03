Jorge Ramos: "El verdadero Donald Trump es autoritario y defiende la discriminación"

SOSTIENE QUE TRUMP TIENE UNA ACTITUD SIMILAR A LOS XENÓFOBOS

El periodista, Jorge Ramos, expulsado de una rueda de prensa del aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha hablado con 'Más Vale Tarde'. "Nunca en mi vida me había ocurrido, te imaginas que esto puede pasar en Cuba o Venezuela, pero no en EEUU, donde la primera enmienda de la Constitución te protege para hacer preguntas", ha explicado. Ramos ha añadido que Trump le decía en tono despectivo 'Go Back Univisión', su empresa, en clara referencia a la expresión xenófoba 'go bak a tu país'. De esta forma, el veterano periodista destaca que "si algo se ha logrado ha sido desenmascararlo".