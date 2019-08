El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido en Valencia con los líderes de Compromís, que le han presentado un documento de propuestas en materia de dependencia y de financiación de la comunidad autónoma.

"Si hay acuerdo en ese documento, Compromís pasará de la abstención al 'sí'", ha adelantado el único diputado de la formación, Joan Baldoví, que se abstuvo en la fallida investidura del mes pasado.

Baldoví ha insistido en la necesidad de no llegar a una repetición electoral, algo que, a su juicio, no sentaría nada bien a la ciudadanía: "Nos piden a los políticos que hagamos nuestro trabajo, que es lo que hemos hecho hoy: reunirnos para llegar a un acuerdo para la investidura".

En este sentido, ha señalado que PSOE y Unidas Podemos deben sentarse a hablar. "Intentaremos crear climas favorables para que esto sea posible, pero no debemos inmiscuirnos en la autonomía de cualquier formación", ha indicado Baldoví, que ha visto a Sánchez "con voluntad de llegar a un acuerdo" durante la reunión de este lunes.

"No sé si será o no el que Unidas Podemos querrá, pero sí he visto al presidente determinado a no llegar a elecciones", ha dicho.

Compromís, ha explicado, ha puesto en valor durante ese encuentro el pacto del Botànic como modelo para el Ejecutivo central. "Cualquier fórmula es válida si finalmente se consigue el objetivo de no llegar a las elecciones", ha añadido, alertando de que si se convocan nuevos comicios muchos votantes "probablemente harán uso de una abstención militante y cabreada".