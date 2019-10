Jesús Cintora ha expresado en Más Vale Tarde respecto a las palabras de Pablo Iglesias criticando la actuación de Sánchez de exhumar a Franco en campaña electoral que "lo importante es que los dos quieren que saquen a Franco del Valle de los Caídos porque es una necesidad democrática".

"Yo me quedaría con que sale Franco, pero falta sacar el franquismo", ha sentenciado el periodista, que ha asegurado que "hay un franquismo sociológico todavía en España".

"Hay una serie de gente que todavía cree que Franco era bueno porque les fue bien a ellos, o no les pasó nada", ha recordado, reiterando que "estas personas olvidan que Franco era un dictador que fusiló, encarceló, torturó, provocó exilio", y eso "no puede ser en una sociedad avanzada".

Cintora incluso ha apuntado que hay un franquismo político: "Creo que sacar a Franco de un monumento que nos cuesta casi dos millones de euros al año debería haberse hecho por consenso y rápido".

El periodista ha asegurado que "hay una bolsa de votantes que están en ese franquismo sociológico", e incluso "partidos que vienen de esa herencia": "El Partido Popular tiene un origen en la fundación por parte de un ministro de Franco".

"Creo que hay una parte de interés electoral cuando se defiende no sacar a Franco, además de insolidaridad e ignorancia", ha señalado Cintora. El periodista ha reiterado que "hay gente que cree que Franco era bueno", y que, en muchos casos, es "gente que va a misa": "No olvidemos que matar, encarcelar, torturar, perseguir, es malo para el cuerpo humano. No es nada cristiano, señores".

La inhumación de Franco estará oficiada por una misa, que será producida por el prior díscolo y por el hijo de Tejero, cura. "Hay un desfile grotesco. No sé si es un adelanto de Halloween, pero ver al prior, que fue candidato de la falange, un hijo de un golpista que entró con pistola en el Congreso, una fundación que ensalza a un genocida... una serie de 'frikis', sigue habiendo un franquismo sociológico", ha sentenciado el periodista.